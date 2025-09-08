Viriato 'rasga' Miranda e esta reage a quente: «Tu a mim não me mandas calar»

No Big Brother Verão, o anfitrião dá início à cadeira quente, após mais uma gala intensa. Após Catarina Miranda acusar Viriato Quintela de ser ter "enterrado", o concorrente dá resposta e não deixa nada por dizer. O ator aproveita, ainda, para mandar uma tacada à "rival" ao elogiar Jéssica Vieira como "linda e maravilhosa" por estar na Final, isto que vai contra as previsões de Miranda. Viriato compara o número de nomeações entre si e Miranda e faz a sua análise.
Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.
