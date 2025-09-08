VÍDEO SEGUINTE
Viriato reage a 'tacada' de Miranda: «E temos aqui a Jéssica linda e maravilhosa, líder...»

No Big Brother Verão, o anfitrião dá início à cadeira quente, após mais uma gala intensa. Após Catarina Miranda acusar Viriato Quintela de ser ter "enterrado", o concorrente dá resposta e não deixa nada por dizer. O ator aproveita, ainda, para mandar uma tacada à "rival" ao elogiar Jéssica Vieira como "linda e maravilhosa" por estar na Final, isto que vai contra as previsões de Miranda. Viriato compara o número de nomeações entre si e Miranda e faz a sua análise. 

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura

«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica

Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?

Nunca antes visto: Este concorrente do BB Verão come croissant... de faca e garfo

«Tu nunca vais chegar sequer aos meus calcanhares»: Miranda está segura que vence o BB Verão?

Viriato 'rasga' Miranda e esta reage a quente: «Tu a mim não me mandas calar»

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Hoje às 00:30

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

19 ago, 14:12
09:24

A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão

Hoje às 00:31

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Hoje às 00:25

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Há 1h e 15min
Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

Há 19 min

Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer

Há 23 min

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Há 1h e 15min

Márcia Soares surpreende ao fazer obra de arte com as próprias mãos e é mais fácil do que imagina

Há 1h e 21min

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Hoje às 00:30
O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

Perdeu 17 quilos em três meses. Sandrina Pratas revela tudo que fez para emagrecer

Há 23 min

A transformação de Sandrina Pratas: a dieta e a rotina que a fizeram emagrecer 17 quilos em 3 meses

Há 30 min

Márcia Soares surpreende ao fazer obra de arte com as próprias mãos e é mais fácil do que imagina

Há 1h e 21min

Solteira e de imagem renovada: Carolina Braga muda radicalmente de visual

Ontem às 21:10

De 'cúmplice da voz' a procuradora do Ministério Público: 15 anos depois, esta ex-Casa dos Segredos refez a vida e até se casou

Ontem às 18:39
Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Jéssica Antunes: "No final do jantar, tivemos este infeliz desfecho. Não há nada que custe mais do que ver os nossos filhos a sofrer"

Há 43 min

Após expulsão do "Big Brother Verão", Bruna quebra o silêncio: "Não estava à espera"

Há 1h e 44min

Bernardo Sousa sofre revés e Bruna Gomes deixa desabafo: "A vida muda o tempo todo"

Há 3h e 2min

Minutos após sair do "Big Brother Verão", Bruna recebe novidade importante: "Está à tua espera!"

Hoje às 00:57

Quem vai vencer? Estes são os quatro finalistas do "Big Brother Verão"!

Hoje às 00:32
Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão: «Teve ciúmes do Fábio Paim?»

Ontem às 23:36

Miniestrela em ação: Filho de Maria Botelho Moniz fascinado com os bastidores do BB Verão

Ontem às 23:20

Um pequeno apresentador em palco. Filho de Maria Botelho Moniz é protagonista nos bastidores do BB Verão

Ontem às 23:10

Maria Botelho Moniz surpreendida com discussão de Catarina Miranda e Viriato

Ontem às 22:49

Maria Botelho Moniz vê-se obrigada a por ordem na casa: «Se vocês não respeitarem...»

Ontem às 22:40
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Hoje às 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Hoje às 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Hoje às 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

Hoje às 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
