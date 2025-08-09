VÍDEO SEGUINTE
Viriato tem interesse em concorrente do Big Brother? Há quem diga que sim: «Diz que é muito gira e...»

No Big Brother Verão, durante a gala deste domingo, durante uma tomada de posição entre Ana e Jéssica, Viriato fica do lado de Ana e Bruno de Carvalho alega que é porque o concorrente tem interesse pela cantora.

Esta noite, o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

  • Há 2h e 50min
