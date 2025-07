Viriato volta a acusar Afonso de usar as mulheres e começam um confronto aceso em plena gala

Na gala do Big Brother Verão, Viriato Quintela volta a acusar Afonso Leitão de usar as mulheres no jogo e assim começam um confronto aceso em plena gala.

Hoje há cinco concorrentes nomeados: Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda, Manuel Melo e Viriato Quintela.

