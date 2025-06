Virou meme! Um a deprimir, outro a comer banana: este é o vídeo que se tornou viral na Internet

Durante as Festas Populares do Big Brother, Diogo Bordin mostrou-se um pouco pensativo, mas há um vídeo que se tornou viral na Internet! É que as câmaras apanharam um momento nostálgico do modelo brasileiro, mas, ao fundo, Luís Gonçalves comia uma banana muito divertido.

O momento tornou-se um meme e está viral na Internet. Veja o vídeo hilariante, em que dois 'moods' contrastam completamente.

A noite ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!