Bruna Gomes está de novo a dar que falar nas redes sociais. A ex-concorrente do Big Brother Famosos 2 e vencedora do Big Brother - Desafio Final decidiu mudar de visual e partilhou o resultado com os fãs num vídeo publicado no Instagram.

A influenciadora brasileira optou por um tom mais claro para este verão e revelou a transformação no cabelo com a legenda: «Retocando o iluminado da Bru para o Verão Europeu». A escolha recaiu sobre o tom “Sweet Milk Blonde” e os elogios não param de chegar.