No Big Brother, Carolina Braga e Diogo Bordin protagonizaram uma discussão devido à recente aproximação entre Carolina e Luís Gonçalves. Depois de vários confrontos no passado, os dois concorrentes resolveram as diferenças — algo que Diogo não viu com bons olhos.

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!