«Você falou que eu sou uma peça» Diogo Bordin tenta esclarecer assunto inquietante com Carolina Braga e a concorrente irrita-se

No Big Brother, Carolina Braga abre o jogo com Diogo Bordin sobre tema polémico do dia: «Estás a meter-me numa posição complicada». Os dois conversam a sós e a concorrente mostra-se chateada.

Recorde tudo o que aconteceu:

No Big Brother, durante a manhã na casa mais vigiada do País, Bruno Savate está a fazer a prova semanal, a correr na passadeira, e Carolina Braga vai ao encontro do veterano dos reality shows para se justificar, pela terceira vez. Isto relativamente ao facto de Carolina não ter safado o amigo Manuel Cavaco da chapa. A conversa azeda e a famosa ironia de Savate deixa a concorrente irritada.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Logo na abertura do programa, Micael Miquelino recebeu uma expulsão direta, o que deixou todos em choque em lágrimas. O concorrente não esperava, mas acabou expulso por decisão dos colegas, que o elegeram como concorrente que menos faz falta na casa. Já Érica Reis foi a menos votada na votação para salvar e acabou também a abandonar a casa mais vigiada do País.

A gala ficou ainda marcada pela entrada de Bruno Savate e Renata Reis. Estes dois históricos concorrentes estão de regresso ao Big Brother como capitães de equipa e já deixaram a casa a ‘ferro e fogo.’

