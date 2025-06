«Vocês não têm lealdade»: Luís Gonçalves implacável com colegas... e até defende Nuno Brito!

A casa do Big Brother continua ao rubro e Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues continuam sem se entenderem. O ex-fuzileiro não compreende a postura do nortenho na casa e insiste que, pelo menos ele tem sido sempre «verdadeiro».

O concorrente explica ainda que, na casa, têm tendência a condenar as reações dele e não olham para as ações que despoletaram as suas reações. «Tu gostas de florear as coisas quando é para o lado dos teus, mas quando é para os outros, entras de cabeça», atirou.

Durante a conversa, veio à baila Nuno Brito. Isto porque Manuel Rodrigues considerou que o ex-concorrente era «manipulador». «Pois, mas a ele não dizias as coisas. A mim dizias... vocês sempre se protegeram uns aos outros, mas enquanto dava jeito porque quando isto começou a apertar, começaram a enterrar-se», retorquiu o ex-militar. «Vocês não têm lealdade nenhuma», acrescentou.

Estes são os nomeados da semana. VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

