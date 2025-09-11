«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente

No Big Brother Verão, os finalistas tiram palavras à sorte e partilham memórias. Catarina Miranda associa “descoberta” a Afonso Leitão, enquanto Jéssica Vieira, com a palavra “batalha”, relembra a convivência tensa com ele, provocada por Miranda. Catarina intervém, Jéssica acusa provocações com o casaco de Afonso, e as duas acabam por discutir.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
