«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente

No Big Brother Verão, os finalistas tiram palavras à sorte e partilham memórias. Catarina Miranda associa “descoberta” a Afonso Leitão, enquanto Jéssica Vieira, com a palavra “batalha”, relembra a convivência tensa com ele, provocada por Miranda. Catarina intervém, Jéssica acusa provocações com o casaco de Afonso, e as duas acabam por discutir.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!