VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Voltei-me a apaixonar neste programa»: Catarina Miranda admite tudo o que sente

No Big Brother Verão, os finalistas tiram palavras à sorte e partilham memórias. Catarina Miranda associa “descoberta” a Afonso Leitão, enquanto Jéssica Vieira, com a palavra “batalha”, relembra a convivência tensa com ele, provocada por Miranda. Catarina intervém, Jéssica acusa provocações com o casaco de Afonso, e as duas acabam por discutir.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição. 

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Há 3h e 9min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:30

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

21:27
06:46

Imperdível: Discurso do Big Brother emociona finalistas

19:49
03:32

Afonso Leitão acusa Viriato Quintela de ser ‘discípulo’ de Bruno de Carvalho

19:32
03:24

«Gostava de ver a Miranda sozinha, sem aliados»: Jéssica Vieira não poupa a rival

19:28
02:11

«Eu transformei-me completamente»: Bruna fala sobre a experiência no Big Brother Verão

19:22
04:29

Jéssica Vieira confessa impacto do primeiro encontro com Afonso Leitão na estreia

19:14
Mais Vídeos

Mais Vistos

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Hoje às 13:38

Tragédia familiar: Aos 43 anos, produtora de famoso reality show morre após dar à luz

Hoje às 13:34
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

Hoje às 17:34
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

Hoje às 16:50

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13
Ver Mais

Notícias

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Há 3 min

Marcia Soares revela conversa que teve com Jéssica Vieira antes de entrar na casa e tem a ver com Afonso Leitão

Hoje às 17:18

«Muito sexy»: Isabela Cardinali aquece as redes sociais com fotos em lingerie

Hoje às 17:13

Sem ideias para o jantar? Siga esta receita rápida e proteica e faça um brilharete

Hoje às 17:05

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Hoje às 16:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Há 3 min
01:30

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

Há 29 min

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

Há 2h e 27min

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Há 2h e 37min

Marcia Soares revela conversa que teve com Jéssica Vieira antes de entrar na casa e tem a ver com Afonso Leitão

Hoje às 17:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cláudio Ramos fala sobre prestação de Maria Botelho Moniz no "Big Brother Verão"!

Há 18 min

"Big Brother Verão": José Eduardo Moniz quebra o silêncio sobre prestação de Maria Botelho Moniz!

Há 2h e 40min

"Isso não aconteceu": feito esclarecimento sobre Bruna e Sérgio Rossi!

Hoje às 17:45

Adriano Silva Martins admite: "Nem nos meus melhores sonhos me passou pela cabeça"

Hoje às 15:57

Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

Hoje às 13:48
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz sobre o Big Brother Verão: «Saio com sentimento de...»

Há 3 min

Maria Botelho Moniz levanta o véu sobre a gala final do Big Brother Verão

Há 29 min

Sempre clássica, Maria Botelho Moniz arrasa toda de branco

Há 2h e 27min

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais