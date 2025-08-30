«Vou dormir a casa de quem?»: Afonso Leitão levanta dúvidas sobre o futuro com Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão voltaram a conversar sobre o futuro da relação fora da casa. Desta vez, Miranda deixou escapar os seus receios e lançou uma frase marcante: «Tu lá fora não vais fazer nada para que isto resulte». O clima ficou mais tenso e ficou claro que os planos de ambos podem não estar alinhados.
Recorde-se que Ana Duarte foi a expulsa da noite, Bruna é a nova líder da casa e Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final.
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!