Há 3h e 43min

No Big Brother, Francisco Monteiro é o novo empregado do ‘café do BB’ e tem o objetivo de servir os colegas, procurando saber o que porque tomaram certas atitudes ao longo do jogo. Hugo Andrade é o quarto e último concorrente a ser chamado e os dois falam sobre o jogo, com Hugo a explicar algumas das suas atitudes e Francisco Monteiro justifica-se também.