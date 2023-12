Zé Lopes causa discórdia: «Acho que cada vez mais o jogo indica para que o Hugo seja o vencedor»

Hoje às 10:20

No Dois às 10, comentamos a última gala do Big Brother, com Luísa Castel-Branco, Zé Lopes e Merche Romero, que ficou marcada pela expulsão de Iasmim Lira e pela atribuição de um passaporte para a final. Joana Sobral foi a grande sortuda, tendo já garantido um lugar no grupo de finalistas, que ainda se vai formar. Zé Lopes sente que no jogo, tudo indica que Hugo será o grande vencedor desta edição, o que deixa Cláudio Ramos e Luísa Castel-Branco surpreendidos com este palpite, pois estes não vêm Hugo como vencedor.

Luísa Castel-Branco mostrou-se ainda muito indignada com o passaporte para a final, achando que Joana não merecia este prémio: «Eu tenho que gritar! Enervei-me de tal forma (...) a ver aquela Joana a ir à final…»

Dentro da casa, o passaporte para a final gerou reações díspares: Joana gritou eufórica e Francisco Monteiro abandonou a sala, visivelmente irritado. Veja o momento.

Francisco Monteiro ficou indignado com as escolhas de alguns colegas da casa durante a gala, admitindo sentir-se «tremendamente injustiçado».

Não se esqueça de que está nas mãos do público decidir quem é o próximo concorrente a abandonar a casa do Big Brother. Saiba quem são os nomeados desta semana.

