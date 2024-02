Zé Lopes critica André Lopes: «Não sei se está a fazer jogo duplo e isso não posso aplaudir»

Há 1h e 0min

No Última Hora do Big Brother - Desafio Final, o sol nasce na Malveira e desvenda mais uma noite em que a Érica e o André dormiram juntos. Novamente, a capitã Barbosa tenta averiguar o que se passou durante a noite, no entanto, o par fecha-se em copas. Já o Hélder tem a certeza de que não aconteceu nada entre os dois pois teria ecoado uma melodia sedutora. No confessionário, a Ana admite estar desiludida com as atitudes do André. Zé Lopes comenta a postura de André com Bárbara e Érica e afirma que poderá não ser positivo para ele.