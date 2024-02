Zé Lopes critica jogo de Miguel Vicente: «Não havia nada pior que ele pudesse fazer ali»

Há 3h e 11min

No «Dois às 10», revemos as imagens do momento em que o Big Brother deu uma nomeação direta a Bruno Savate e Miguel Vicente, após o momento tenso protagonizado entre ambos. Miguel Vicente ameaçou abandonar a casa depois da nomeação.

Recebemos Zé Lopes e Joana Sobral, para comentar tudo o que está a acontecer no Big Brother - Desafio Final. Miguel Vicente e Bruno Savate tiveram um desacato e o ambiente na casa ficou de cortar à faca. «É o jogo do vale tudo» comentou Zé Lopes, que arrasou a postura de Miguel Vicente neste jogo: «Acho o jogo dele do pior (...) Ele leva-os à exaustão (...) acho que está a fazer tudo ao lado».

Saiba qual foi a decisão de Big Brother, relativamente ao que aconteceu entre Bruno Savate e Miguel Vicente.

Miguel Vicente ameaçou desistir, depois de tudo o que aconteceu. Saiba tudo aqui.

Veja como foi a cadeira quente no Big Brother, depois dos desacatos entre Bruno Savate e Miguel Vicente.