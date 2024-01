Zé Lopes sobre fim da relação entre Miguel Vicente e Bárbara Parada: «As coisas foram tão graves, que só três pessoas sabem»

Hoje às 10:25

No «Dois às 10», Zé Lopes e Cinha Jardim fazem o rescaldo da última gala do «Big Brother - Desafio Final». Os comentadores falam-nos do desfecho da relação entre Bárbara Parada e Miguel Vicente: «As coisas que aconteceram foram tão graves, ao ponto de só a mãe dela e duas amigas sabem», diz Zé Lopes. Cinha Jardim «condena» de certa forma a atitude da concorrente, que não revela o que aconteceu, apesar de já ter tocado no assunto várias vezes.