Comovente! Companheiro de Vina Ribeiro recorda luta incansável: «Tivemos que vender alguns bens pessoais»

Na gala de domingo passado, Vina Ribeiro partilhou a sua «curva de vida», que emocionou todos os portugueses. A concorrente explicou que uma das fases mais difíceis da sua vida foi quando, junto do marido Francisco, tentaram engravidar e, após várias tentativas, Vina sofreu um aborto: «A enfermeira chegou-se ao pé de mim e disse-me assim: ‘Temos de tirar esta coisa de dentro dela’», recordou, em lágrimas. «Eu saí a minha alma a sair de dentro do meu corpo», acrescentou.

Esta terça-feira, no «Dois às 10», o seu companheiro Francisco esteve no programa e abordou esse mesmo tema. «Quando nos disseram que teria de tirar o bebé dentro dela, foi um impacto muito grande, tudo desabou. Ela sofreu uma raspagem e perdeu uma trompa, não conseguindo engravidar de forma natural. Fomos fazer as FIV's e todas elas deram mal. (...) Depois, tentamos fazer tratamentos no privado, obviamente que os custos são mais elevados, e tivemos de vender alguns bens, manter dois e três trabalhos, e juntar dinheiro para que isso pudesse acontecer», revela Francisco sobre a luta do casal para conseguirem ser pais.

