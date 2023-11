Vina reage às palavras do médico que a ajudou a engravidar: «Fez-se luz, ele vê a minha barriga a crescer»

Vina emociona-se ao revelar a pior parte de estar dentro da casa do Big Brother: «Essa foi a parte mais difícil»

Vina Ribeiro foi a última concorrente expulsa do «Big Brother» no passado domingo e esta quinta-feira esteve no programa «Goucha» a partilhar a sua história vida, marcada pela luta para tentar engravidar.

A ex-concorrente recordou como conseguiu engravidar com a ajuda de um médico que lhe foi recomendado: «Fui ter com ele e tivemos que passar por uma série de exames, ainda tive de fazer uma operação, ele esteve a ver a outra trompa», afirmou.

«E disse-me: ‘há dois fatores que podem fazer com que não tenhas engravidado. Um deles é a outra trompa ter um líquido amniótico que passa para o útero e mata os embriões, o outro é o sangue coalhar, passar direto, não alimentar o embrião e ele morre», explicou.

Vina acrescentou: «Nunca ninguém me tinha explicado isso até então e só essas explicações já me fizeram luz, porque já havia ali alguma coisa que se podia fazer diferente. E eu perguntei o que íamos fazer e ele disse ‘para já vamos ver se essa tua trompa tem líquido’».

«Depois olhou para mim e disse ‘tem aí um piercing, sabe que vai ter que tirar isso’ e aquilo fez uma luz, esta palavra que para ele não diz nada eu pensei ‘este médico vê a minha barriga a crescer’ e eu até brinquei com ele ‘Deus o ouça Dr’», contou.

Já visivelmente emocionada, Vina Ribeiro contou que colocou o nome ao filho em homenagem a este médico e todos os anos se lembra dele. «Todos os anos mando-lhe a fotografia da festa do Vicente a dizer ‘obrigada por este milagre’».