Já é conhecido o expulso desta noite. Fique a saber tudo aqui!

Aconteceu este domingo mais uma gala do Big Brother. Tínhamos 10 concorrentes a lutar pelo prémio de 100 mil euros, mas esta noite o leque total ficou reduzido a 9 depois de Vina Ribeiro ter abandonado a casa mais vigiada do país.

A concorrente dos Açores foi expulsa pelos portugueses com apenas 19% da votação, que era para salvar, contra 81% do seu rival direto, André Lopes. Do leque de nomeados faziam ainda parte Francisco Vale e Joana Sobral, que foram os primeiros salvos da noite.

Para além da expulsão que acontece todas as semanas hoje, na gala, as emoções estiveram à flor de pele, começando logo com uma «falsa expulsão», que deixou os ânimos ao rubro, ou não fosse esta a «noite da coragem», na qual os concorrentes tiveram de enfrentar grandes desafios.

Também no decorrer da gala de hoje, os nomeados tiveram de se defender e as amizades foram postas à prova, depois de os nossos concorrentes terem sido confrontados com imagens que provavelmente não esperavam.