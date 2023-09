Discussão acesa na casa: Vina Ribeiro e Francisco Monteiro em discórdia! Saiba o que aconteceu

O que se passa com Jéssica Galhofas? Concorrente confessa: «Acordei muito triste hoje...»

Nesta manhã de terça-feira, 12 de setembro, a casa mais uma vez voltou a ferver! Vina Ribeiro e Francisco Monteiro estiveram em confronto.

Os dois estiveram a debater pelo facto de Francisco Monteiro não ter tido «empatia» com Vina Ribeiro: «Tu sabes que tu no teu estado normal, a tua voz já se sobrepõe à nossa». «Eu fiquei chateada contigo pela tua falta de empatia, estavas pouco «empático» pelo que eu estava a passar», frisou Vina.

«É a mesma coisa que ontem, a Palmira chegou aqui porque foi fazer aquela prova, tu chegaste e disseste “opa que tolice é só uma prova”», acrescentou.

Francisco Monteiro respondeu: «Eu a única coisa que eu fiz, a partir do facto que tu entraste com o maior sorriso do mundo. Tu vens a rir à gargalhada, não sei se é de nervos ou contentamento».

Francisco Monteiro frisou que também não gostou do facto de Vina Ribeiro chamar outras pessoas para concordarem com os seus argumentos: «Eu detesto isso!».