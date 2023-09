Vina Ribeiro repreende Francisco Vale, após comentário polémico: «Não te admito...» Saiba tudo

A casa do Big Brother continua a ser palco de momentos intensos. Este sábado, dia 16 de setembro, Vina Ribeiro não gostou de um comentário polémico feito por Francisco Vale e acabou a reagir. «Isso eu não te admito. Não, não entres por aí. Não me vês a entrar nesses campos contigo, nem contigo nem com ninguém aqui dentro e nem te admito sequer», disse a concorrente. Francisco Monteiro também alertou o colega, recordando a advertência que o Anexo recebeu do anfitrião.

«Vou fazer de conta que este momento não aconteceu. Não, não é sensível. Que eu agora respondia-te… gerava-se aqui a loucura da confusão. Achas que é bonito para o meu marido estar em casa a ouvir-te dizer isso? Estás a ver porque é que se gera uma discussão? (…) Vou apagar este momento», acrescentou Vina.

Veja o vídeo do momento