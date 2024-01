A ferver! Ambiente tenso entre Márcia Soares e Vina Ribeiro. Saiba o que aconteceu

A manhã desta quarta-feira, 24 de janeiro, ficou marcada por um confronto aceso entre Vina Ribeiro e Márcia Soares. Durante uma dinâmica de grupo, Márcia criticou o jogo de Vina, acusando a concorrente de «ir com a maré». «Tu vais com a maré, se te cheirar bem para o lado do Miguel é para aquele lado que vais. Se estiver a cheirar melhor para o lado do Francisco Monteiro, é para aquele lado que tu vais», começou por explicar.

«Tu viras as costas às pessoas (…) Fizeste o mesmo comigo na minha edição», acrescenta.

Vina Ribeiro ficou incomodada com as palavras da colega e defendeu-se: «Que mentira! Quem te viu e quem te vê...»

«Estás-te a virar contra mim. Se eu quisesse dizer que tu fazes igual ou pior, dizia, mas não o vou fazer porque não sou igual a ti», concluiu.

Momentos depois, Márcia Soares desabafou com Diana Lopes sobre a discussão que teve com Vina Ribeiro durante a dinâmica. «Ela reduz-me ao Zaza. (…) Não consegue aceitar o desfecho da nossa edição», considerou Márcia.

«Eu já não suporto as explicações da Vina e não suporto aquele bla-bla-blá todo», desabafou ainda Márcia Soares.

Também Vina Ribeiro conversou com Diana Lopes, no jardim, mostrando-se muito incomodada com as acusações de Márcia Soares durante a dinâmica.