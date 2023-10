Vina Ribeiro e Márcia Soares tentam esclarecer desentendimentos: «Sou intensa e dramática em tudo»

Vina Ribeiro e Márcia Soares tiveram uma conversa para esclarecer alguns desentendimentos que têm tido na casa do Big Brother. As duas concorrentes conversaram sobre os atritos e Vina Ribeiro afirma: «Estes dois dias também me fizeram ver que as vezes nós nos agarramos a coisas tão pequenas e quando há uma cena séria: afinal aquilo era zero ao pé disto».

Márcia explica que a decisão de mandar a Vina para o Anexo para ter destaque foi «sincera» e a colega admite que «lhe custou um bocadinho».

No meio da conversa, Vina Ribeiro explica a Márcia que é uma pessoa intensa e dramática em todas as situações. «Quando eu me defini eu defini-me como uma pessoa intensa. Quando eu gosto eu gosto muito, quando eu me entrego eu entrego-me muito, quando eu me dou eu dou-me muito. Quando eu não gosto é com a mesma intensidade, porque eu sou intensa e dramática para tudo»