Big Brother: Saiba qual é o nome verdadeiro de Vina Ribeiro!

Vina Ribeiro, concorrente expulsa do Big Brother 2023 antes Palmira Rodrigues, esteve no «Goucha» numa conversa intimista sobre a sua vida pessoal e profissional.

Logo no início da conversa, Manuel Luís Goucha afirma: «Ludovina, você não queria que eu dissesse. Ai que malandro! Eu gosto do nome. Eu tinha uma cabeleireira chamada Vina. Era Etelvina. Gosto bem mais de Ludovina!».

A ex-concorrente confirma então ser Ludovina o seu nome e revela nunca ter tido complexos com o mesmo. Vina Ribeiro recorda que quando era miúda chamavam-lhe «Lu», no entanto, confessa que em mais nova há sempre tendências de brincar com os nomes «nas escolas os nomes sofriam alguma alterações, há de tudo!»

