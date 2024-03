Já sabemos quem é o primeiro finalista do «Desafio Final». Descubra aqui.

O anfitrião da casa informou que esta noite a intuição dos concorrentes seria posta à prova e que seria revelado o primeiro finalista do programa. Esta é a «Gala da Intuição.» Durante esta gala especial, a intuição dos concorrentes foi testada.

Relembre aqui quem foi o concorrente expulso desta noite.

Bárbara Parada, Vina Ribeiro e André Lopes foram desafiados ao longo da noite em provas que testariam a sua intuição. Foi na última prova da noite, a do líder, que se determinou o primeiro finalista desta edição do «Desafio Final».

Nesta prova, os participantes tiveram de se posicionar, à sorte, atrás de uma das três caixas. Os três concorrentes tinham as mesmas 5 maças: verde, azul, vermelha, amarela e branca. O objetivo era colocarem as maças numa sequência à sua escolha, seguindo apenas a intuição. Existe uma sequência correta, a qual não podiam ver. Por cada maça na ordem certa, ganharam um ponto. Venceu o concorrente com mais pontos neste jogo: Vina Ribeiro.

O vencedor da prova do líder foi premiado com um envelope dourado que continha um passaporte para a final. Assim, Vina Ribeiro é a primeira finalista desta edição do programa!

Veja ainda este momento hilariante do apresentador Cláudio Ramos.