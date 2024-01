Vina Ribeiro e Sílvia Silva: Uma relação de altos e baixos. Recorde os momentos mais fortes

Francisco Monteiro no desafio final? Vencedor admite gostar de voltar à casa

Acaba de estrear o «Big Brother - Desafio Final». Uma edição muito especial que reúne os nomes mais marcantes das últimas edições do Reality show, num programa que promete emoções fortes e ânimos ao rubro.

Vina Ribeiro e Sílvia Silva, ex-concorrentes do mais recente «Big Brother 2023», foram hoje apresentadas como duas das participantes deste novo desafio. A propósito da entrada de ambas na casa, recordamos a relação de altos e baixos que tiveram ao longo do programa.

De recordar, antes de mais nada, que Vina Ribeiro esteve desde o início do programa, mas Sílvia Silva só entrou a meio, gerando por si só um desconforto geral na casa, perante os habitantes que já lá estavam desde o começo.

Visivelmente mais incomodada ficou Vina, que desde logo se mostrou defensiva com a nova colega, que antes de entrar lhe deixou uma mensagem polémica, admitindo que Vina a enervava. Vina foi para o Anexo, juntamente com Sílvia e as duas tiveram o primeiro «confronto» logo nessa noite.

No anexo, durante a gala, Sílvia Silva começou por garantir a Vina que acha que a colega «fala demais». Vina Ribeiro não poupou em discursos e atirou: «Ai eu é que tenho de ouvir?». A tensão entre as duas não ficou por aqui.

Nesta manhã de segunda-feira, Sílvia Silva e Vina Ribeiro, estiveram em conflito aceso. As duas concorrentes estiveram a debater sobre o que se passou na noite passada, onde Sílvia chamou de irritante a Vina e que a colega não ouve a opinião dos outros.

Vina Ribeiro começou por atirar à colega: «Acho injusto estares a dizer que eu não oiço! Eu ouço o assunto, se não soubesse olha nem estava a ter esta conversa contigo porque não estava a ouvir.

Sílvia Silva, aumentou o tom de voz atirando: «Não respondeste à minha pergunta. Em que é que eu entre ontem e hoje não te ouvi ou não te deixei falar?». Vina olhou para os restantes colegas questionando: «Eu acusei-a disso?». «Não deturpes as coisas, foi de eu ser irritante quando eu te considero uma pessoa super irritante!», clarificou.

«Ah então não me acusas de fazer nada, mas apenas de ser, é isso?», atirou Sílvia Silva. «Seres irritante. Eu estou a falar de uma coisa e tu metes-te. Tu és irritante, és provocadora», confessou Vina. «Eu acusei-te de não ouvires e que a minha irritação é essa. Não sou fã por isto! Tu não escutas o que os outros dizem!», ripostou Sílvia Silva.

Apesar de as coisas terem começado tensas, o clima entre as duas pareceu começar a melhorar e tempos depois, quando já estavam na casa, começaram a entender-se, conversando bastante uma com a outra.

Mas a relação foi feita de altos e baixos, uma vez que na fase final da permanência de Sílvia no programa, as duas voltaram a entrar em confronto, tudo por causa de uma escolha de Vina Ribeiro. A concorrente admitiu que queria que fosse Sílvia a expulsa. Ao saber disso e das justificações que Vina deu, Sílvia ficou indignada.

Em conversa com os colegas, no quarto, Sílvia mostrou-se desiludida com o que Francisco Monteiro lhe conta sobre Vina. «Se calhar não estava assim tão enganada», disse Sílvia.

Por outro lado, Vina também conversa com os colegas, neste caso, no jardim. A concorrente mostra-se revoltada com a posição da Casa em relação ao que está a acontecer entre si e Sílvia.

No jardim, Sílvia e Vina cruzam-se a acabam por discutir o assunto. «O meu problema foi toda a casa saber disto, tu deres dado a justificação que deste pelas palavras que me deram», disse Sílvia a Vina. «A justificação que me disseram que tu deste, para mim não tem cabimento», acrescentou.

«No domingo, passou-se uma coisa no Cubo que me deixou apreensiva», argumentou Vina. Sílvia questionou ao que Vina se referia e esta respondeu: «Foi não teres sequer perguntado se me podias poupar em alguma coisa». Sílvia desmente a acusação de Vina.

As duas continuaram exaltadas e em troca de acusações. «O meu problema não foi a tua escolha, foi a tua justificação!», reforça Sílvia, mostrando-se frustrada com os argumentos de Vina.