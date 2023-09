A «desfrutar da vida», Virginia López atualiza estado do tratamento

Virginia López recorda reação do marido à mastectomia: «Vou continuar a gostar de ti»

Virginia López sobre «Big Brother»: «Foi doloroso enfrentar parte da Humanidade que me tirou fé»

Virginia López lançou livro sobre experiência no «Big Brother»: «Só eu sei porque estive na casa»

A enfrentar um cancro de mama, Virginia López, ex-concorrente do «Big Brother Famosos», atualizou o estado do seu tratamento e mostrou-se tranquila com o que está por vir.

A desfrutar de uns dias de descanso e férias, Virginia López partilhou uma fotografia descontraída no que parece ser uma praia fluvial e deu novidades sobre o tratamento.

«Quase a meio dos 8 ciclos de quimio, aproveito cada oportunidade para desfrutar da vida. Mood para hoje está escrito na t-shirt: serenity (serenidade)», escreveu no Instagram.

Virginia López acrescentou ainda: «Depois ainda virá a cirurgia de reconstruçao mas até lá: carpediem», rematou a ex-concorrente.