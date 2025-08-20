Após lutar contra cancro, ex-concorrente chora morte e deixa promessa arrepiante

A vida é repleta de desafios e contrariedades, que o diga esta ex-concorrente que em 2022 participou no Big Brother Famosos, tendo ficado conhecida do público português nessa altura. Falamos da espanhola, Virginia Lopez, jornalista e escritora com vários livros publicados.

Após a sua participação no programa, Virginia revelou, no início de 2023, que estava a lutar contra um cancro de mama. Foi um ano de luta e, ao mesmo tempo, muita positividade e em 2024 soube-se que a doença estava em remissão, numa história inspiradora.

Agora, a ex-concorrente volta a enfrentar uma fase menos boa, com a morte da avó: «Avó Maria descanse em paz», começou por escrever nos stories do Instagram, deixando também uma promessa arrepiante: «Um dia, prometo, escrevo a sua história inspiradora».

De recordar que em 2023 Virginia Lopez esteve no Dois às 10 com Cristina Ferreira, para contar tudo sobre este período difícil da sua doença. Cristina Ferreira contou que ficou bastante triste com a notícia avassaladora de Virgínia Lopez quando anunciou o cancro.

A escritora começou por recordar: «Foi muito duro, saí do programa verdadeiramente magoada (…) sofri muito» (…) quero-te dizer isto, fico feliz que me tenhas dito agora que ficaste triste e que pensaste em mim. Não tinhas de o fazer, mas faltou-me uma chamada ou uma mensagem tua, e queria dizer-te isto, porque admiro-te muito», confessou.

Cristina Ferreira respondeu: «Sabes que às vezes, não o fazemos por acharmos que a outra pessoa pode sentir-se fragilizada por isso». No final da conversa, a escritora e a apresentadora deram um abraço comovente: «Está tudo bem e desejo-te um ano maravilhoso».

Virginia contou como descobriu que tinha cancro da mama: «Senti um caroço, que não era normal e marquei uma mamografia (…) Minutos antes de fazer uma mamografia ouvi uma vozinha interior que me disse: é mau, mas safas-te».

Durante uns tempos, Virgínia López escondeu o cancro da família: «Iam ficar preocupadas. Afastava-me, ia dar um passeio e voltava e estava com a minha família». Após os tratamentos de quimioterapia, a escritora realizou uma mastectomia onde retirou por inteiro o peito esquerdo: «Não venho aqui como heroína, há momentos muito duros».

Ao fazer o rescaldo do ano a escritora confessou: «Podia definir 2023 como o pior ano da minha vida e o melhor ano da minha vida…» e Cristina Ferreira intervém dizendo: «O que parece o pior muitas vezes é o melhor».

Virginia Lopez também esteve no Goucha, onde falou pela primeira vez do diagnóstico de cancro da mama

Percorra a galeria que preparámos para si com as melhores fotos de Virginia Lopez.