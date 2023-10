Virgínia Lopez e Melão juntos no hospital: «A vida muda em 5 segundos, vamos viver!»

Dia 24 de setembro, Melão, cantor da banda Excesso e ex-concorrente do Big Brother Famosos 2, sofreu um acidente de mota juntamente com a sua namorada.

Após terem sido operados o casal continua a aguardar novas cirurgias no hospital.

Virgínia Lopez, escritora e ex-concorrente do mesmo Reality Show, encontra-se em tratamentos pois enfrenta um cancro da mama.

«Era fora de horas de visita. Eu saia do 8 piso (oncologia / de varia horas a soro, nolotil e antibióticos) estava a entrar no elevador no meu “ubber-rodas” quando recebi numa mensagem da Yasmin Melão “estas tão pertinho do pai!” com o andar e número da cama», explica Virgínia Lopez.

Num texto emotivo, Virgínia Lopez conta como conseguiu estar com o amigo mesmo fora do horário das visitas:

«E disse: Vasco para no andar! E ele? E agora? Não há cá ninguém… levantei da cadeira, abri a porta dos quartos e entrei.

A senhora auxiliar que tinha bandejas do jantar na mão perguntou com ar de espanto: - o que está a fazer aqui?

Eu: - A quebrar todas as regras… mas só lhe peço 30 segundos porque preciso muuuuuito de abraçar alguém.

Ela (cara fechada, normal): - A quem?

Eu: -Melão (nem me lembrava do nome!!!!) 🤣🤣

Ela: -Parentesco?

E agora??? Explico-lhe que o conheci na gala em que entramos juntos no Big Brother Famosos 2?

Naaaa

-Quase irmã, respondi

Ela: - E o seu nome?

Digo. Ela vai perguntar, volta e diz: - Pode entrar mas depressa!

Yes (da mesma forma uma vez como jornalista cheguei até a porta de casa da mãe do Mourinho - outro dia conto)»

Virgínia Lopez explica como foi o reencontro: «O abraço, os sorrisos, as lágrimas de emoção… a felicidade a pesar das dores mutuas… Tanta falsidade nesse programa que não recomendo, em que nos conhecemos - sim, porque eu não conhecia os Excesso ok??? mas eu olhei no olhos do Melão e disse: - Não quero saber se ainda te atiram sutiens nos concertos dos Excesso adoro-te e desejo-te todo o sucesso do mundo mas… lembra-te: Isto aqui é a vida real! E verdadeiro!».

Virgínia Lopez termina apelando a que enviem amor ao casal: «Todo o amor que me enviam a mim, por favor, enviem a eles Sofia Branco e Melão agora precisam mais do que eu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ A vida muda em 5 segundos… vamos».

Veja aqui a fotografia.