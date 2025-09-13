Viriato Quintela conquista o terceiro lugar e esta foi a votação

Viriato Quintela conquista o terceiro lugar na final do Big Brother Verão, que está a decorrer no Parque dos Poetas em Oeiras. O concorrente sobe ao pódio com 10% da votação e vive um momento de emoção ao receber o carinho do público presente.

Fiel ao seu estilo, Viriato faz questão de usar o chapéu na derradeira noite e, ao ser anunciado o resultado, deixa uma mensagem simples mas cheia de significado: «É merecido». A reação arranca aplausos e mostra a confiança do concorrente no percurso que fez dentro da casa mais vigiada do país.

Apesar de não chegar à decisão final, Viriato sai em clima de festa, orgulhoso do lugar conquistado e do apoio dos fãs que o acompanharam ao longo da edição.