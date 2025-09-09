Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

A final do Big Brother Verão vai fazer história na televisão portuguesa. Pela primeira vez, a derradeira gala não será realizada nos estúdios da Venda do Pinheiro, mas sim num cenário grandioso e ao ar livre.

Maria Botelho Moniz anunciou a novidade aos concorrentes, revelando que o evento terá entrada livre para o público e vai decorrer no emblemático Parque dos Poetas, em Oeiras. A reação foi imediata: os finalistas ficaram incrédulos e visivelmente emocionados. Catarina Miranda chegou a confessar: «Estou toda arrepiada». Já a apresentadora deixou o aviso: «Vai ser uma loucura, preparem-se».

A noite mais aguardada da edição promete ainda mais surpresas. Para além do palco inédito, a gala final contará com atuações musicais de artistas de renome, entre eles Tony Carreira, Mickael Carreira, Anselmo Ralph, Rebecca, Nuno Ribeiro e Bluay. As ex-concorrentes Ana Duarte e Bruna também vão subir ao palco, garantindo momentos de animação e muita música.