Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

Viriato Quintela partilhou esta noite a sua Curva da Vida. O concorrente começou por contar que teve uma infância feliz e que foi o primeiro da família a entrar para a universidade, algo que deixou o seu pai «com um grande orgulho». Mas em 2005, resolveu mudar de vida e dedicar-se ao mundo da comunicação. O inesperado aconteceu quando uma mulher lhe liga e disse que ia ser pai. «Destruiu-me psicologicamente, mas quando ela nasceu ficou tudo bem. (…) Não a vi nascer, gostava de ter tido a oportunidade de ser diferente».

Viriato conta, ainda, que foi obrigado a voltar para casa dos pais durante a pandemia e que o pior viria a acontecer devido à Covid-19. A morte do pai marcou-o profundamente. «O meu pai contrai Covid, levo o meu pai ao hospital e lembro-me de toda a viagem para hospital de como ele olhava para a janela. Será que sabia o que ia acontecer? Ele morre, o meu grande herói que eu pensava que era imortal», conta a chorar.

E foi devido à dor do pai, que se envolveu no mundo das drogas leves. «Nesta altura adormecia a chorar e acordava a chorar», revela, em lágrimas.

E foi quando estava perdido, que pediu ao pai uma Luz. E no dia seguinte, o telefone tocou com o convite para o Big Brother Verão. «Espero ter a oportunidade de comunicar, que é um dos meus grandes sonhos», termina.