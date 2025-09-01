Viriato Quintela torna-se no primeiro finalista com código ligado a Maria Botelho Moniz

Viriato Quintela é o primeiro finalista do Big Brother Verão depois de conquistar o Passaporte para a final na Gala deste domingo, dia 31 de agosto. O concorrente acertou no código que abria o cofre com o tão desejado passaporte.

À segunda tentativa, o ator acertou no código 2612. Os números estavam ligados a Maria Botelho Moniz, apresentadora do programa, e também ao anfitrião. Os primeiros dígitos correspondem ao dia de aniversário de Maria Botelho Moniz, que faz anos no dia 26 de março. Já o 12 é a data dos anos do soberano do programa.

«Eram os nossos aniversários combinados num código», explicou Maria. Viriato Quintela não conseguiu esconder a emoção e foi felicitado com abraços emotivos por parte de Jéssica Vieira e Bruna.

Veja o vídeo.

Todos os detalhes da final história do Big Brother Verão

O Big Brother Verão está prestes a fechar portas. Ao contrário do habitual, a gala não acontecerá num domingo, mas sim na sexta-feira, dia 12 de setembro.

Mas as surpresas não ficam por aqui: pela primeira vez, a gala final do reality show da TVI não será nos estúdios da Venda do Pinheiro. Em vez disso, a final acontecerá ao ar livre, no Parque dos Poetas, em Oeiras, um espaço emblemático que promete dar outra dimensão à grande final.

Todos podem fazer parte deste momento único: a entrada é livre e pode assistir à gala ao vivo no Parque dos Poetas. Em palco, Maria Botelho Moniz vai receber os finalistas e também vários artistas musicais. Prepare-se para grandes emoções nesta final histórica que ninguém vai querer perder!