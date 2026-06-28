Big Brother Verão muda de voz: Saiba quem está por detrás do 'Big'
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Big Brother Verão 2026: Descubra quem entrou na nova edição
O vestido de Maria Botelho Moniz roubou as atenções na estreia do Big Brother Verão
A voz do 'Big' não nos é estranha e nós explicamos o porquê.
Todos os espectadores sabem que uma peça fundamental no Big Brother é a presença do ‘Big’, uma voz condutora que vais guiando e ajudando os concorrentes ao longo do seu percurso no jogo.
No Big Brother Verão não vai ser diferente e o ‘Big’ já foi escolhido. A sua voz não nos é estranha, dado que, já fez parte dos reality da TVI no Big Brother Verão de 2025, também apresentado por Maria Botelho Moniz.
Ao se reencontrar com a apresentadora da TVI, o Big encheu-a de elogios e garantiu que estava a rebentar de saudades, algo que deixou Maria sensibilizada.