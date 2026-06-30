Big Brother Verão 2026 estreia canal de WhatsApp para aproximar ainda mais os fãs dos concorrentes
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O Big Brother Verão 2026 estreia com uma novidade para os fãs do reality show. O Reality lançou um canal oficial de WhatsApp, onde serão partilhadas diariamente notícias, curiosidades, momentos marcantes e conteúdos exclusivos
A estreia do Big Brother Verão 2026 chega com uma novidade para os fãs do reality show da TVI. A acompanhar o arranque da nova edição, apresentada por Maria Botelho Moniz, o Reality lança o seu canal oficial de WhatsApp, uma nova forma de estar ainda mais perto de tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.
Com atualizações diárias, o canal vai reunir as principais notícias, os momentos mais marcantes, curiosidades, conteúdos exclusivos e todos os destaques da vida dentro e fora da casa.
A ideia é simples: levar o universo do Big Brother Verão diretamente para o telemóvel dos espectadores, para que não percam nenhuma novidade sobre os concorrentes, as dinâmicas do jogo e os acontecimentos que marcam esta edição.
Se quer acompanhar tudo, basta seguir o canal oficial do Reality no WhatsApp e receber as atualizações diretamente no seu telemóvel.
LINK: https://whatsapp.com/channel/0029Vb7QN6pBKfhw2jSdPf3l
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