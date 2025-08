Chegou atrasada ao funeral do filho e a história insólita correu Mundo

A notícia é de cortar o coração. Whitey Purvis, antiga participante do reality show norte-americano "Sixteen and Pregnant", viveu o pior pesadelo de qualquer mãe: a perda do filho mais velho, Weston, com apenas 16 anos.

"O meu bebé partiu... Não sei o que fazer", escreveu num desabafo comovente. "Isto é tão difícil de escrever. O meu lindo filho, Weston, faleceu. Ele tinha apenas 16 anos. A vida é tão cruel e injusta. Eu não compreendo", escreveu. "O meu bebé partiu e eu não sei o que fazer comigo mesma. Isto é mesmo o meu pior pesadelo a tornar-se realidade", relatou ainda.

As mensagens emocionaram milhares de seguidores, que deixaram palavras de apoio e solidariedade nos comentários.

Whitey chegou atrasada ao funeral do filho

Segundo o Daily Mail, a dor de Whitey foi ainda maior após ter falhado o funeral do próprio filho, por causa de um alegado erro de comunicação com o pai da criança.

A jovem afirma que foi informada da hora errada do funeral, chegando tarde ao local. No entanto, o pai de Weston, citado pela mesma fonte, nega ter dado qualquer informação incorreta.