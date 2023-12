Big Brother: Ex-concorrente é dos Pai Natais do Wonderland Lisboa. Descubra de quem se trata!

A 8.ª edição da Wonderland Lisboa já arrancou no Parque Eduardo VII, com toda a magia do Natal que lhe é característica e não podia faltar, claro, o Pai Natal. Este ano um deles é uma cara bem conhecida do público português.

Trata-se do ex-concorrente desta última edição do Big Brother 2023, o PSP Paulo Sousa: «Adoro crianças e o espírito natalício, por isso não há nada melhor que vestir a pele do Pai Natal», afirmou Paulo citado pelo site oficial do evento.

De acordo com o mesmo site, «a boa disposição que caracterizou Paulo ao longo da estadia na casa mais vigiada do país transmite-se na personagem de Pai Natal», fazendo o sucesso de miúdos e graúdos na Wonderland Lisboa.

De recordar que Paulo é PSP há mais de 25 anos. Esteve 24 anos no Corpo de Intervenção e agora está numa Unidade Especial. ​Namora há dois anos, adora aproveitar a vida e assume-se como um “bon vivant”.

​É ponderado, muito ativo fisicamente, bem-disposto, mas não lida bem com falta de descanso e de fome. ​No Big Brother, veio pronto para instalar a ordem e chamar à atenção a quem tiver de ser, mas infelizmente acabou por ser expulso a 15 de outubro, por ser um dos menos falados na casa.