Ex-concorrente de reality show morre após queda do 28.º andar de um hotel

Yakir Levi, conhecido pela participação no reality show The Americans, morreu aos 45 anos, após uma queda do 28.º andar de um hotel de luxo em Sunny Isles Beach, na Florida, nos Estados Unidos.

A informação foi avançada pelo TMZ, que refere que o incidente aconteceu na noite de segunda-feira, 20 de julho. As equipas de emergência e a polícia foram chamadas ao local, mas o empresário acabou por ser declarado morto.

Segundo a mesma publicação, as autoridades não encontraram, para já, indícios de crime. A investigação continua em curso e, nesta fase, a principal hipótese das autoridades aponta para a possibilidade do ex-concorrente ter posto fim à própria vida. Sabe-se ainda que Yakir Levi se encontrava sozinho no apartamento quando ocorreu a queda.

Natural de Israel, Yakir Levi tornou-se conhecido do público ao participar em The Americans, um reality show que acompanha estrangeiros na procura do chamado "sonho americano". Durante o programa, revelou que chegou aos Estados Unidos com apenas 300 dólares e que conseguiu construir um negócio de sucesso dedicado à recuperação de imóveis afetados por incêndios, inundações e outros desastres naturais.

Casado e pai de três filhos, Yakir Levi deixa familiares, amigos e seguidores em choque com a sua morte.

Se estiver a passar por um momento difícil, ou conhecer alguém que esteja, procurar apoio pode fazer a diferença. Em Portugal, podes contactar o SNS 24 (808 24 24 24, opção de apoio psicológico) ou dirigir-se ao serviço de urgência mais próximo. Também é importante falar com alguém de confiança.