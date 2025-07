«A genética mais apurada»: Deslumbrante, filha dos cantores Bruna e Sérgio Rossi brilha nas redes sociais

Yara Rossi, filha de Bruna, concorrente do Big Brother Verão, e de Sérgio Rossi, tem 23 anos e está a seguir os passos dos pais no mundo da música. Mas a jovem é também um verdadeiro fenómeno nas redes sociais e a sua sensualidade não passa despercebida.

No Instagram, conta com quase nove mil seguidores e faz furor cada vez que publica uma fotografia. É que Yara é dona de uma beleza invejável e de uma silhueta de sonho. Nos comentários das partilhas que faz, os elogios somam-se - e os piropos também.

«Deus pintou-te com muito amor», «Deusa», «Mulherão», «O mundo está repleto de belezas naturais e você é uma delas», «Que estampa 🔥 a genética mais apurada», Uma deusa dessas 😮‍💨🔥», «Assim? 😳😮‍💨🔥 o insta não estava preparado 🫠», «mulher perfeita 😍», «Esta mulher é 🔥», «Não tens defeitos» e «Gata máxima» são alguns dos comentários que se podem ler no Instagram da jovem.

Filha de Sérgio Rossi e de Bruna, concorrente do Big Brother, recorda época em que mãe ficava a «chorar noites inteiras»

A filha de Bruna, Yara Rossi, abriu o coração para falar sobre a fase mais conturbada da vida da cantora, que no passado domingo, 27 de julho, apresentou a sua Curva da Vida emocionante na gala do Big Brother Verão. A jovem recordou as depressões da mãe e não deixou nada por dizer.

Yara Rossi, Carlos Ferreira, o marido de Bruna, e Amélia, mãe de Jorge Guerreiro, que deu a mão à cantora num momento duro da sua vida, estiveram no Dois às 10 desta quarta-feira, 30 de julho, a falar sobre a prestação da artista no reality show da TVI e os temas mais frágeis voltaram a ser falados.

No início da conversa, Cláudio Ramos, apresentador do formato da TVI, quis saber «em que estado» é que a artista chegou a casa de Amélia e Jorge Guerreiro, uma vez que atravessava um período conturbado da sua vida a dois com o pai da filha, Sérgio Rossi. «Ainda a Yara era bebé, ainda estava tudo bem, mas depois é que vieram os problemas, veio a separação e depois o Jorge, muito amigo, e ela já lá ia muito a casa, foi ficando com esta miúda lá», começou por explicar Amélia.

Foi então que Yara interveio, revelando que «foi obrigada a crescer mais depressa»: «Na minha vida, eu acho que sempre tive que crescer um pouco mais depressa, também derivado à profissão dos meus pais e ao mundo em que estamos envolvidos. Sempre me obrigou a ter uma visão mais ampla das coisas, nunca pude ser muito criança nesse aspeto. E no que toca à minha mãe, se nos pudermos defender uma à outra, vamos sempre defender-nos, são etapas de vida que todos temos, altos e baixos, eu também tenho os meus, ela também tem os dela, e como filha faz parte do meu papel estar lá para ela».