Menina que já foi o segredo num reality show da TVI está irreconhecível. Veja como cresceu

É a cara da mãe ou do pai? Veja como está crescida a filha de Sofia Sousa e de Tierry Vilson

Teresa Silva mostra fotos raras do filho Tierry e da neta: Não vai acreditar como estão diferentes

Foi um dos segredos mais comentados do Secret Story 4: "Temos uma filha em comum". Tierry Vilson e Sofia Sousa entraram na casa mais vigiada do país, não só com a responsabilidade de esconder uma relação passada, mas também o facto de serem pais de uma menina — Yasmin Dafne. Na altura, poucos sabiam da existência da criança, o que tornou o segredo ainda mais surpreendente para o público e para os outros concorrentes.

Hoje, passados quase 12 anos desde a participação dos pais no reality show da TVI, Yasmin Dafne está completamente irreconhecível. A menina que foi, sem saber, protagonista de um dos segredos mais marcantes do programa, cresceu e transformou-se numa verdadeira menina-mulher. Agora com 12 anos, Yasmin impressiona pela sua postura, estilo e maturidade, frequentemente partilhados nas redes sociais pela mãe, Sofia Sousa e pela avó, Teresa Silva, que também entrou num reality show.

As fotografias mais recentes partilhadas por Teresa Silva - num passeio por Lisboa - mostram uma jovem confiante, com traços marcantes e uma presença que não passa despercebida. Muitos fãs que acompanharam o percurso de Tierry e Sofia no Secret Story não escondem o espanto ao ver como o tempo passou tão depressa e como Yasmin se tornou numa jovem tão bonita.

Também Tierry Vilson mudou muito desde os tempos do reality show. Com um estilo mais discreto e uma imagem mais madura, Tierry parece ter encontrado estabilidade fora dos holofotes da televisão - casou e teve mais uma filha - embora continue a ser reconhecido pelo seu passado mediático. Sofia Sousa, por sua vez, manteve uma presença mais constante no meio digital, partilhando momentos da sua vida pessoal e profissional.

Apesar de tudo, o que mais se destaca é o crescimento de Yasmin Dafne. A menina que começou por ser um segredo é hoje motivo de orgulho e admiração. E embora tenha crescido longe das câmaras, parece estar mais do que preparada para o mundo — com o apoio incondicional de dois pais que, apesar das voltas da vida, continuam unidos pelo amor à filha.

