É filha de um dos cantores mais conhecidos do País. Hoje apresenta o namorado: «Pensei antes de partilhar…»

A filha de um dos artistas mais populares da música portuguesa vive uma nova fase da sua vida pessoal e decidiu assumi-la publicamente. Depois de várias semanas de discrição, a jovem recorreu às redes sociais para apresentar o namorado, partilhando fotografias românticas e uma longa declaração de amor.

Falamos de Yasy, filha de Melão, que revelou estar apaixonada por Hugo Travassos. A publicação, feita no Instagram, assinala oficialmente a relação e mostra o casal em vários momentos de cumplicidade. Na legenda, a jovem explicou que ponderou bastante antes de tornar o namoro público.

«03-07-2026🌹 Eu ainda estou sem palavras pra ti e confesso que pensei mil vezes antes de partilhar com o resto do mundo de forma oficial o motivo dos meus sorrisos e o que me tem feito bem há cerca de 2 meses desde que te conheci. Mas depois de hoje e de tudo o que foi acontecendo nem teria como não fazê-lo», começou por escrever.

A jovem revelou ainda que Hugo surgiu numa altura particularmente delicada da sua vida e que, desde o primeiro momento, demonstrou estar ao seu lado de forma incondicional.

«Apareceste há pouquinho tempo e num momento tão delicado pra mim, só escolheste cuidar de mim e esperar pelo meu tempo mas de mãos dadas comigo, isso fez toda a diferença. Sem me pressionar mas também sem me fazer duvidar por um único segundo do que estavas a começar a sentir por mim.»

Yasy recordou ainda um episódio marcante no início da relação, quando sofreu uma crise de apendicite.

«Pra me conhecer pela primeira vez, viajaste 4 horas de autocarro pra me ver por 24 horas e da segunda vez encontraste-me a ter uma crise de apendicite, a tua primeira reação foi levar-me ao colo para o hospital e passar todas as horas comigo. Fizeste-me sorrir enquanto me davas comida à boca no hospital, ajudaste-me a voltar a ver a mulher que sou, a acreditar em mim de novo e no meu potencial como profissional.»

Na emotiva declaração, a filha de Melão destacou ainda a importância da fé na relação.

«Orámos juntos desde a segunda semana que nos falámos. Em poucos dias tornaste-te muito importante pra mim e não tive como não me encantar por ti, por tudo o que és e tudo o que fazes por mim incansavelmente. Deus sabe o que faz e há um propósito em tudo.»

A mensagem terminou com uma promessa de apoio mútuo e uma declaração de amor: «Estarei sempre por ti e tu por mim. Amo-te “2 much”❤️». A publicação foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de felicitações e votos de felicidade para o casal.

Percorra a galeria que preparámos para si e veja as imagens partilhadas por Yasy.