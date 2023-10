«Big Brother 2021»: Yeniffer Campos vai representar Portugal no estrangeiro! Saiba tudo aqui

Yeniffer do Big Brother vai representar Portugal no estrangeiro. Saiba tudo!

No passado dia 16 de setembro, Yeniffer Campos foi eleita como «A mulher mais bonita de Portugal». Esta manhã, a ex-concorrente do «Big Brother 2021» , esteve no «Dois às 10», para falar sobre essa experiência e o que o futuro lhe reserva no mundo dos concursos de beleza.

Questionada sobre os motivos que a levaram a participar, Yeniffer afirma: «O sonho! Desde pequenina que sempre gostei, e então não hesitei (...) adoro beleza, mesmo no meu trabalho, sempre gostei de estar arranjada, bonita...». Dentro desse mesmo concurso, a ex-concorrente ainda ganhou mais dois títulos, o de «Miss Fotogenia» e «Miss Elegância». Agora, a personal trainer anuncia que vai estar em Paris a representar Portugal, e mais tarde, estará em Miami a concorrer para o título de «Miss Mundo Internacional».

A professora de zumba revela, ainda, as estrelas nacionais e internacionais com que já trabalhou como dançarina. No final da conversa, a ex-concorrente do «Big Brother 2021» é surpreendida por uma mensagem muito especial das suas alunas.