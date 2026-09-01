Do Big Brother a Miss Portuguesa. Ex-concorrente foi eleita a «mulher mais bonita de Portugal»

Yennifer Campos ficou conhecida do público português pela participação no Big Brother, em 2021, mas o percurso da ex-concorrente não ficou ligado apenas aos reality shows. Depois da experiência na televisão, a jovem conquistou um importante título no mundo dos concursos de beleza e continuou a apostar na área do desporto e da dança. Segundo o Google, é uma das mulheres mais bonitas da história do Big Brother Portugal.

Em 2023, Yennifer Campos foi eleita Miss Portuguesa, destacando-se também dentro da competição ao conquistar os títulos de Miss Elegância e Miss Fotogenia. A distinção abriu-lhe portas para representar Portugal internacionalmente.

Yennifer Campos mantém ligação ao desporto

Apesar da passagem pelo reality show da TVI e do percurso nos concursos de beleza, Yennifer Campos continua ligada à sua área de formação.

A ex-concorrente é formada em Educação Física e trabalha como instrutora de zumba e personal trainer. A dança é, aliás, uma das áreas que continua a fazer parte do seu percurso profissional.

Recentemente, criou uma aplicação de treinos online, a SaYeS by Yeniffer Campos.

Mais de 60 mil seguidores acompanham Yennifer Campos

A presença de Yennifer Campos não se limita à televisão e aos concursos de beleza. A ex-concorrente mantém também uma comunidade significativa nas redes sociais, onde reúne mais de 60 mil seguidores no Instagram.

Depois de ter conquistado notoriedade no Big Brother em 2021, Yennifer Campos construiu assim um percurso marcado pelo desporto, pela dança e pelos concursos de beleza. A vitória como Miss Portuguesa em 2023 tornou-se um dos principais momentos dessa trajetória e permitiu-lhe continuar a representar Portugal em competições internacionais.

Recorde a mais recente entrevista de Yennifer em 2023, no Dois às 10: