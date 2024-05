Margarida Castro reage a comentários de Zaza e Márcia Soares sobre o seu jogo: «Fico até triste»

Margarida Castro foi a concorrente expulsa na gala de domingo, 26 de maio. Após a expulsão, a ex-concorrente deu uma entrevista exclusiva à repórter digital do Big Brother.

Margarida Castro reage aos comentários que Zaza e Márcia Soares disseram enquanto a jogadora estava na casa mais vigiada do país. A ex-concorrente confessa que ficou triste com as palavras dos comentadores : «Fico até triste da Márcia me ter dito que eu me vitimizava e o próprio Francisco ter falado sobre isso porque realmente eu sou uma pessoa muito sensível e ali sentia muitas coisas e partilhava com os meus amigos e nunca foi numa situação de me vitimizar. Atacavam-me sim gratuitamente e muitas vezes, as vezes que eu tive de falar no programa foi para me defender».

A ex-concorrente revela que já estava à espera deste resultado uma vez que «estava nomeada com a Daniela e com o David que são o super casal e com o Fábio que é o comparsa deles e até porque há apoiantes da Catarina Sampaio e do Nelson Fernandes que também poderiam estar a votar no Fábio. E, prefiro sair assim porque saio de consciência tranquila, não estraguei muito a minha imagem, correu tudo bem comigo».

Na passada gala de domingo, dia 26 de maio, David Maurício, Fábio Caçador e Margarida Castro eram os nomeados da semana e, como tal, um deles teve de abandonar a moradia da Malveira.

Margarida Castro foi a concorrente expulsa com apenas 24% dos votos.

Na primeira parte do programa revelámos o 1º concorrente a ser salvo pelo público. O primeiro concorrente a poder respirar de alívio foi David Maurício. O concorrente foi salvo com 60% dos votos.

Na segunda parte do programa, o público decidiu e foi Margarida Castro foi a concorrente menos votada. Fábio Caçador teve 76% dos votos.

A repórter digital questiona Margarida: «Mas achas que há alguém que não vai sair de consciência tranquila do jogo?». À qual, a ex-concorrente responde: «Talvez a Daniela. A Daniela faz coisas que aos meus olhos, não é o que ela realmente é, talvez quando ela chegar cá fora se arrependa de algumas coisas que fez dentro da casa. Como por exemplo ofensas muito gratuitas a alguns colegas, alguns comentários, mudanças muito repentinas de personalidade com pessoas da casa».

A repórter digital destaca um momento que saltou à vista, após a chegada da ex-concorrente ao estúdio. Catarina Miranda e Margarida Castro não se cumprimentaram. E, Margarida esclarece: «Eu não cumprimentei a Catarina Miranda por engano, mas eu acho que não a vou cumprimentar pelas coisas que já me contaram. Já me disseram que ela não era mesmo minha amiga, que eu não tive amiga na casa».

Margarida Castro continua a entrevista e revela alguns arrependimentos, sobre quem é que gostaria que saísse vencedor desta edição do Big Brother.