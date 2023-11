Zé Lopes fala de projeto televisivo especial: «É das tarefas profissionais mais exigentes que já abracei». Saiba tudo!

Na passada quarta-feira, dia 1 de novembro, Zé Lopes fez uma publicação na sua página de Instagram, onde falou sobre o seu papel de comentador do Big Brother.

Zé Lopes partilhou duas fotografias suas no Última Hora da passada terça-feira, dia 31 de outubro, onde esteve a comentar os últimos acontecimentos na casa mais vigiada do país. Na legenda da publicação, deixou algumas palavras de reflexão.

«✨FOCO ✨ Comentar um formato como o Big Brother é das tarefas profissionais mais exigentes que já abracei, não duvidem disso por um segundo. Estamos a falar de pessoas, com famílias, e que estão sujeitas à pressão de estarem fechadas numa casa a conviver com colegas com personalidades muito distintas das suas, e com as quais entram muitas vezes, naturalmente, em confronto», começou por dizer o comentador.

«É claro que foi uma opção de todos eles entrarem no programa e vinha na “fatura” desta participação a exposição pública e os comentários de todos quantos assistem, mas não deixa de ser corajoso embarcarem numa aventura desta magnitude, na minha opinião. O público que assiste a este género de programas é muito atento, fervoroso, informado… e todos os dias recebo centenas de mensagens com as vossas opiniões, às quais tento sempre responder. Porque acho verdadeiramente incrível perceber como é que um programa de televisão consegue marcar tantas pessoas de faixas etárias distintas», acrescentou.

«Sempre que me sento neste banco ou no sofá dos extras ou do Dois às 10, o meu objetivo passa por fazer o meu trabalho da melhor forma que consiga. Para isso, vejo todas as imagens e os contextos das mesmas, sou um espectador assíduo do TVI Reality, tento perceber os dois lados da mesma história e preocupo-me, acima de tudo, em não ofender ou assassinar o caráter de nenhum dos concorrentes… porque são eles que fazem o programa! E sou grato a todos quantos integraram as edições que comentei. Todos falham, todos erram… O Big Brother nada mais é que um pequeno reflexo daquilo que todos somos no nosso quotidiano, e não há quem não tenha telhados de vidro, sejamos honestos», prosseguiu.

«Quanto a mim, só vos posso dizer que tenho o maior dos orgulhos em fazer parte de um programa de televisão do caraças. ❤️ E hoje conto novamente com a vossa companhia à meia noite no extra, porque sem vocês, isto não tem graça nenhuma. Muito obrigado por nos acompanharem. 🙏🏼», rematou.