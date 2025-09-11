Cara da TVI faz desabafo inesperado e mostra-se como nunca: «Profundamente triste (…) vazio»

Nem sempre as redes sociais servem para mostrar o lado mais feliz e colorido da vida e Zé Lopes quis provar isso mesmo. O apresentador da TVI fez um desabafo sobre o seu estado de espírito e mostrou-se como nunca.

«Devo confessar-vos que hoje passei o dia triste. Profundamente triste e sem qualquer razão aparente. Senti-me desmotivado, desacreditado do meu valor, vazio. Equacionei uma série de coisas e passaram mil perguntas pela minha cabeça. Faltavam-me as respostas…», começou por referir.

Zé Lopes continuou: «Há dias assim e acho que não há problema nenhum em mostrarmos a nossa vulnerabilidade nas redes sociais, até para que se entenda que não há vidas perfeitas».

«Agora ao fim do dia (e como não tenho por hábito partilhar os meus dilemas com ninguém. Geralmente sou mais quem ouve e aconselha do que quem partilha inquietações 🤷‍♂️), decidi ouvir algumas das minhas músicas favoritas e contrariar esse estado de espírito», assumiu Zé Lopes.

O apresentador acrescentou: «Porra… eu já passei por um grande drama familiar na infância, tive resiliência para enfrentar episódios sistemáticos de bullying severo, perdi mais de 70kg e mesmo assim lido diariamente com críticas ao meu corpo e à minha forma exuberante de estar na vida».

«Consegui formar-me na área profissional que sempre quis e apresentar um programa das manhãs que era o meu maior sonho, cumpri o objetivo de comprar casa aos 27 anos, tenho saúde, fui abençoado com a família e o grupo de amigos mais inacreditáveis do mundo», sublinhou.

Zé Lopes rematou: «Não há razões para continuar triste. Foi importante permitir-me viver este momento… mas tive a obrigação de saber sair dele. Com as minhas ferramentas. 🤍 P.s.: E olhem que ler as vossas mensagens ajudou muito. 😉».