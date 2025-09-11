Cara da TVI faz desabafo inesperado e mostra-se como nunca: «Profundamente triste (…) vazio»

Ao Minuto

16:50
«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão - Big Brother
02:50

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

16:47
Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado - Big Brother
05:29

Ex-casal novamente a sós: Afonso Leitão e Jéssica Vieira em lanche inesperado

16:37
Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido - Big Brother
09:19

Afonso Leitão deixa todos de boca aberta com talento escondido

14:51
Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa» - Big Brother
03:09

Miranda almoça em companhia especial e desabafa: «Acho que vou ganhar tudo e mais alguma coisa»

12:16
Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma - Big Brother
06:41

Como ficará a relação de Afonso Leitão e Catarina Miranda após o «Big Brother Verão»? A opinião de Marcelo Palma

12:10
Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada - Big Brother
02:59

Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada

12:06
Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica - Big Brother
03:05

Dinâmica ao rubro: Afonso diz que Viriato «perdeu a noção» e Catarina Miranda responde à letra a Jéssica

12:06
Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar - Big Brother
02:40

Em dinâmica, Viriato critica Catarina Miranda e a concorrente não se deixa ficar

12:04
Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa» - Big Brother
07:46

Cristina Ferreira sobre Miranda: «Se a Catarina não tivesse entrado, este Big Brother tinha sido outra coisa»

12:01
Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela» - Big Brother
08:55

Marcia Soares sobre Jéssica Vieira: «Em casa estava a chorar com ela»

11:58
Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se» - Big Brother
10:03

Manuel Melo recorda pensamento sobre Viriato Quintela: «Está a enterrar-se»

11:20
Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha» - Big Brother
01:23

Maria Cerqueira Gomes revela que finalista do Big Brother Verão apoia: «Acho muito queridinha»

09:35
Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica» - Big Brother
08:33

Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»

09:19
Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se - Big Brother
05:46

Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se

00:46
Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas» - Big Brother
03:22

Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas»

00:37
Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes» - Big Brother
01:44

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

00:29
Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente» - Big Brother
05:44

Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente»

00:17
Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala - Big Brother
03:31

Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

22:14
Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior - Big Brother
03:50

Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior

22:13
Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo» - Big Brother
08:08

Jéssica Vieira recorda o seu passado depois de uma dinâmica: «Nós perdemos tudo»

22:04
Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso» - Big Brother
05:18

Catarina Miranda sobre atitude de Afonso Leitão: «Não tenho mais palavras para o Afonso»

21:41
Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte - Big Brother
02:47

Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte

21:34
Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não» - Big Brother
07:10

Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não»

21:27
Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?» - Big Brother
03:31

Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?»

19:55
Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável» - Big Brother
03:10

Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»

Acompanhe ao minuto

Cara da TVI faz desabafo inesperado e mostra-se como nunca: «Profundamente triste (…) vazio»

  • Big Brother
  • Hoje às 11:51
Cara da TVI faz desabafo inesperado e mostra-se como nunca: «Profundamente triste (…) vazio» - Big Brother

Este apresentador da TVI mostrou as suas maiores fragilidades, sem pudores.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nem sempre as redes sociais servem para mostrar o lado mais feliz e colorido da vida e Zé Lopes quis provar isso mesmo. O apresentador da TVI fez um desabafo sobre o seu estado de espírito e mostrou-se como nunca. 

«Devo confessar-vos que hoje passei o dia triste. Profundamente triste e sem qualquer razão aparente. Senti-me desmotivado, desacreditado do meu valor, vazio. Equacionei uma série de coisas e passaram mil perguntas pela minha cabeça. Faltavam-me as respostas…», começou por referir. 

Zé Lopes continuou: «Há dias assim e acho que não há problema nenhum em mostrarmos a nossa vulnerabilidade nas redes sociais, até para que se entenda que não há vidas perfeitas». 

 

«Agora ao fim do dia (e como não tenho por hábito partilhar os meus dilemas com ninguém. Geralmente sou mais quem ouve e aconselha do que quem partilha inquietações 🤷‍♂️), decidi ouvir algumas das minhas músicas favoritas e contrariar esse estado de espírito», assumiu Zé Lopes.

O apresentador acrescentou: «Porra… eu já passei por um grande drama familiar na infância, tive resiliência para enfrentar episódios sistemáticos de bullying severo, perdi mais de 70kg e mesmo assim lido diariamente com críticas ao meu corpo e à minha forma exuberante de estar na vida». 

«Consegui formar-me na área profissional que sempre quis e apresentar um programa das manhãs que era o meu maior sonho, cumpri o objetivo de comprar casa aos 27 anos, tenho saúde, fui abençoado com a família e o grupo de amigos mais inacreditáveis do mundo», sublinhou.

Zé Lopes rematou: «Não há razões para continuar triste. Foi importante permitir-me viver este momento… mas tive a obrigação de saber sair dele. Com as minhas ferramentas. 🤍 P.s.: E olhem que ler as vossas mensagens ajudou muito. 😉». 

Temas: Zé Lopes

Relacionados

Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

Fora da Casa

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Há 38 min

Feliz e apaixonado: As melhores imagens de Nuno Eiró junto do namorado Paulo Oliveira

Há 39 min

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Há 1h e 9min

Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

Há 1h e 27min

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Há 3h e 26min

Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs

Hoje às 13:02
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Há 3h e 26min

Tragédia familiar: Aos 43 anos, produtora de famoso reality show morre após dar à luz

Há 3h e 30min

Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Ontem às 10:02

Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Hoje às 10:49
Ver Mais

Notícias

Apresentador do BB prepara o jantar, mas é um detalhe no espelho que rouba a atenção dos fãs

Há 38 min

Inesperado! Claudio Alegre e Cristiana Jesus 'juntos' em novo passo

Há 1h e 9min

Viral! Este ex-concorrente apanhou a namorada a traí-lo em flagrante e o impensável aconteceu

Há 1h e 27min

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Há 3h e 26min

Carolina Braga declara-se ao "amor da sua vida" e surpreende fãs

Hoje às 13:02
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Adriano Silva Martins admite: "Nem nos meus melhores sonhos me passou pela cabeça"

Há 1h e 7min

Cristina Ferreira questiona: "Muitos dizem que se a Catarina Miranda ganhar merece. Porquê?"

Há 3h e 16min

Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Ontem às 19:23

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Ontem às 18:38

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Ontem às 15:59
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais