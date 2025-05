Nova conquista: Zé Lopes surpreende ao partilhar imagens inéditas da sua nova casa

Zé Lopes está prestes a concretizar um dos maiores sonhos da sua vida: a casa própria. Quase meio ano depois de ter anunciado, em dezembro, que tinha comprado um imóvel, o apresentador do Bom Dia Alegria, do V+, partilhou com entusiasmo a visita à nova casa em construção, e a emoção falou mais alto.

O apresentador não escondeu a emoção e o orgulho ao partilhar com os seus seguidores esta conquista: “Fui à obra. O sonho está cada vez mais perto. Ainda nem me parece real”, escreveu Zé Lopes no Instagram, mostrando-se visivelmente orgulhoso desta nova etapa da sua vida. Zé Lopes admitiu que mal pode esperar para se aventurar nesta nova etapa, apontando para a vontade de estrear o seu novo lar.

A publicação foi recebida com carinho pelos seguidores, que celebraram com o apresentador este momento especial. Os seus seguidores foram carinhosos nos elogios e desejaram tudo de bom nesta sua nova etapa. A nova casa está cada vez mais próxima, e Zé Lopes não podia estar mais feliz, pronto para, finalmente, abrir a porta do seu tão desejado “cantinho".