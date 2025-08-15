Zé Lopes perdeu mais de 60kg e reage a insultos sobre aparência

Zé Lopes recorreu ao Instagram, na quarta-feira, 13 de agosto, para partilhar alguns dos visuais que usou no programa “Bom Dia Alegria”.

A publicação, que pretendia destacar os looks que mais e menos agradaram aos espectadores, acabou por gerar reações inesperadas e comentários sobre a aparência física do apresentador do V+ TVI.

Entre as mensagens recebidas, um internauta escreveu: «Esqueleto vaidoso, era bom que conseguisses ver-te no espelho». Perante a observação depreciativa, Zé Lopes não deixou o comentário sem resposta e afirmou: «Com todo o respeito, nem vou partilhar o que me apraz dizer apenas observando a sua fotografia de perfil. Porque, ao contrário de outras pessoas, tenho educação. E isso não se compra! Uma vida feliz».

Apesar do episódio, o apresentador manteve o foco na partilha dos seus visuais e continua ativo nas redes sociais, onde mostra bastidores do seu trabalho e interage com os seguidores.