Em partilha emotiva, Zé Lopes desabafa: «Estava a precisar deste colo bom»

Zé Lopes, comentador do «Big Brother», recorreu às redes sociais para fazer uma partilha emotiva em jeito de desabafo: «Passei este fim de semana em Braga e sinto mesmo a necessidade de agradecer por todo o amor que recebi», começou por escrever na sua página de Instagram.

«O dos meus (que nunca me falham) e o das muitas pessoas que vieram ter comigo com bonitas demonstrações de carinho que me tocaram imenso. Acho que estava a precisar deste colo bom», acrescentou ainda o comunicador.

Zé Lopes terminou a mensagem com um agradecimento sentido a todos os que o têm apoiado ao longo do seu percurso: «Obrigado por acompanharem o meu percurso. Obrigado por estarem comigo. O amor é – sempre – o motor», rematou.