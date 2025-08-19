Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

Zé Lopes recorreu às redes sociais para mostrar como era com mais 70 quilos, mostrando-se orgulhoso do que conseguiu conquistar, tendo agora o corpo que sempre sonhou.

Num vídeo, partilhado na sua página de Instagram, o ex-comentador do Big Brother e atual apresentador do V+, mostra-se como era antes, com a legenda: «Valeu mesmo a pena perder 70 kg?».

Depois, Zé Lopes surge a treinar no ginásio como está atualmente, muito mais magro e responde à sua própria pergunta na descrição do vídeo: «Para mim valeu. E continua a valer todos os dias».

Na caixa de comentários da publicação são vários os elogios ao percurso de Zé Lopes: «Incrivel ❤️ proud!!!»; «Só podes estar orgulhoso!! 👏🏻👏🏻»; És uma grande inspiração!👏 Parabéns ❤️»; «Parabéns querido amigo, não é para qualquer um», lê-se.

