Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

16:05
Miranda acusa as mulheres da casa de serem mesquinhas: «Foram quatro mulheres a falar mal de mim» - Big Brother
01:49

Miranda acusa as mulheres da casa de serem mesquinhas: «Foram quatro mulheres a falar mal de mim»

15:44
O olhar não engana: Enquanto Jéssica e Afonso cantam juntos, a cara de Miranda é impagável - Big Brother
03:39

O olhar não engana: Enquanto Jéssica e Afonso cantam juntos, a cara de Miranda é impagável

15:32
Escândalo: Ana Duarte incomodada por Viriato a ter comparado a uma... stripper? - Big Brother
02:49

Escândalo: Ana Duarte incomodada por Viriato a ter comparado a uma... stripper?

15:26
«Mas que raio de conversa é essa?»: Ana Duarte mostra-se desconfortável com 'avanços' de Viriato - Big Brother
03:09

«Mas que raio de conversa é essa?»: Ana Duarte mostra-se desconfortável com 'avanços' de Viriato

15:01
Catarina Miranda assume ataque de ciúmes ao ver Afonso e Jéssica: «Estava mesmo desconfortável» - Big Brother
01:19

Catarina Miranda assume ataque de ciúmes ao ver Afonso e Jéssica: «Estava mesmo desconfortável»

14:12
Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens - Big Brother

Apaixonaram-se, separaram-se e o destino voltou a juntá-los: A história de amor de Jéssica e Afonso em imagens

12:54
«Ele destruiu-me e eu idolatrava-o»: vencedor do Big Brother na mira das críticas de Catarina Miranda - Big Brother
02:03

«Ele destruiu-me e eu idolatrava-o»: vencedor do Big Brother na mira das críticas de Catarina Miranda

12:35
Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro - Big Brother
02:39

Avião sobrevoa a casa e tudo muda: Após noite turbulenta, Afonso e Miranda caem nos braços um do outro

12:09
Atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre na carteira: e Kina garante que é infalível - Big Brother
03:27

Atrair dinheiro? Há um objeto que deve ter sempre na carteira: e Kina garante que é infalível

12:08
Truque para afastar o mau-olhado: Kina ensina ritual para afastar as energias negativas - Big Brother
05:22

Truque para afastar o mau-olhado: Kina ensina ritual para afastar as energias negativas

12:07
Big Brother: O primeiro beijo nunca se esquece. Estes são os mais marcantes e escaldantes - Big Brother

Big Brother: O primeiro beijo nunca se esquece. Estes são os mais marcantes e escaldantes

11:40
'Exs' em nova picardia. Jéssica atribui viagem cheia de indiretas a Afonso: «Não fiques nervoso» - Big Brother
04:46

'Exs' em nova picardia. Jéssica atribui viagem cheia de indiretas a Afonso: «Não fiques nervoso»

11:31
Jéssica Vieira aproveita dinâmica para 'picar' Viriato: «Está à vista...» - Big Brother
02:29

Jéssica Vieira aproveita dinâmica para 'picar' Viriato: «Está à vista...»

11:23
Dinâmica traz polémica. Jéssica dá 'bilhete de avião' para bem longe a Miranda e lança farpas: «Faz boa viagem» - Big Brother
02:01

Dinâmica traz polémica. Jéssica dá 'bilhete de avião' para bem longe a Miranda e lança farpas: «Faz boa viagem»

11:18
Ana Duarte assume-se desconfortável com Viriato Quintela: «Se fosse ao contrário, ele ficava lixado» - Big Brother
03:28

Ana Duarte assume-se desconfortável com Viriato Quintela: «Se fosse ao contrário, ele ficava lixado»

11:14
Ana Duarte expõe Viriato Quintela: «É melhor não falar sobre isso, senão eu vou ter de falar» - Big Brother
02:53

Ana Duarte expõe Viriato Quintela: «É melhor não falar sobre isso, senão eu vou ter de falar»

10:50
Viriato acusa Miranda de hipocrisia: «Ela chorou por causa do Afonso, não foi pela avó» - Big Brother
02:17

Viriato acusa Miranda de hipocrisia: «Ela chorou por causa do Afonso, não foi pela avó»

10:49
Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro - Big Brother

Reviravolta inesperada: Entre lágrimas e risos, Afonso e Jéssica perdem-se nos braços um do outro

10:23
«Isto não é ciúmes, é possessividade»: Bruna não perdoa Catarina Miranda - Big Brother
01:46

«Isto não é ciúmes, é possessividade»: Bruna não perdoa Catarina Miranda

10:20
Tertúlia matinal. Mulheres da casa falam de Miranda e Afonso: «Ela está apaixonada há muito tempo» - Big Brother
03:49

Tertúlia matinal. Mulheres da casa falam de Miranda e Afonso: «Ela está apaixonada há muito tempo»

10:11
«Senti-me um brinquedo nas tuas mãos»: Afonso 'rasga' Catarina Miranda - Big Brother
05:19

«Senti-me um brinquedo nas tuas mãos»: Afonso 'rasga' Catarina Miranda

10:02
Afonso não deixa margens para dúvidas com Miranda: «Cá dentro, seremos sempre só amigos» - Big Brother
02:53

Afonso não deixa margens para dúvidas com Miranda: «Cá dentro, seremos sempre só amigos»

09:55
Coração partido: Catarina Miranda num pranto após conversa franca com Afonso - Big Brother
04:01

Coração partido: Catarina Miranda num pranto após conversa franca com Afonso

09:51
«Não tens de te preocupar mais comigo»: Catarina Miranda chora após palavras de Afonso - Big Brother
03:30

«Não tens de te preocupar mais comigo»: Catarina Miranda chora após palavras de Afonso

09:44
Afinal, Afonso gosta ou não de Miranda? Sentimentos são expostos e a conversa descamba: «Sou uma m*» - Big Brother
03:42

Afinal, Afonso gosta ou não de Miranda? Sentimentos são expostos e a conversa descamba: «Sou uma m*»

Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído

  • Big Brother
  • Hoje às 11:49
Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e a diferença vai deixá-lo de queixo caído - Big Brother

Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos e as imagens são surpreendentes.

Zé Lopes recorreu às redes sociais para mostrar como era com mais 70 quilos, mostrando-se orgulhoso do que conseguiu conquistar, tendo agora o corpo que sempre sonhou. 

Num vídeo, partilhado na sua página de Instagram, o ex-comentador do Big Brother e atual apresentador do V+, mostra-se como era antes, com a legenda: «Valeu mesmo a pena perder 70 kg?».

 

Depois, Zé Lopes surge a treinar no ginásio como está atualmente, muito mais magro e responde à sua própria pergunta na descrição do vídeo: «Para mim valeu. E continua a valer todos os dias».

Na caixa de comentários da publicação são vários os elogios ao percurso de Zé Lopes: «Incrivel ❤️ proud!!!»; «Só podes estar orgulhoso!! 👏🏻👏🏻»; És uma grande inspiração!👏 Parabéns ❤️»; «Parabéns querido amigo, não é para qualquer um», lê-se. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a incrível transformação de Zé Lopes.

